彰化縣員林市員草路7日深夜大雨一棵巨大路樹應聲倒塌，阻斷道路，直到清晨6點才完成排除。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

因為榕樹的樹根已經整個露出地面，樹根也斷裂，無法挽救因此只能將整棵榕樹移除。(吳建輝攝)

7日深夜彰化縣員林市員草路一棵大型路樹，因承受不住大雨襲擊，應聲倒塌，影響雙向車道。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

雨彈來襲狂炸彰化，風雨夾雜閃電就像颱風一樣，彰化縣員林市員草路7日深夜大雨一棵巨大路樹應聲倒塌，阻斷道路，直到清晨6點才完成排除，另外員林舊百果山休憩區內一棵超過10米的巨大榕樹，也不敵雨勢強襲倒塌，整棵榕樹連根拔起，公所派員已派員前往清除。

首波梅雨季來襲大雨狂轟彰化，從6日開始就傳出多起路樹倒塌意外，包括員林、永靖等地區，不過所幸這幾起事故中，都沒有造成民眾受傷，不過辛苦的警方連夜守候在現場，維持交通以免民眾發生危險。

由於大雨狂炸彰化，7日晚間11點半左右，彰化縣員林市員草路一棵大型路樹，因承受不住大雨襲擊，應聲倒塌，影響雙向車道，警方獲報到場協助交通管制，緊急通知相關單位前來處理，直到清晨6點左右，才完成清除恢復雙向通行。

另外員林舊百果山休憩區內，一棵巨大榕樹疑似因大雨造成根部土質鬆動，整顆10米高的巨大榕樹應聲倒塌，整個連根拔起，公所緊急派員到場，不過因為榕樹的樹根已經整個露出地面，樹根也斷裂，無法挽救因此只能將整棵榕樹移除。

這場大雨下得又快又急，不過氣象局也預告，今大雨特報範圍將再擴大，全台都有局部大雨發生的機率，9日起水氣才會減少，恢復多雲到晴的天氣型態，因此也提醒民眾仍多加留意，外出時記得攜帶雨具。