美方有國會議員說，若中共犯台，美就先炸台積電，國防部長邱國正今天表示，任何人要炸毀台灣任何設施，已經逾越規範，國軍怎會容忍這種狀況，只要逾越規範，國軍守土有責。

美國眾議員摩爾頓日前表示，「應該讓中國清楚知道，如果你們要入侵台灣，美方就要炸毀台積電。」邱國正在立院面對媒體詢問，作上述說明。

邱國正說，任何人想要炸台灣任何一樣設施，不管是保護，已經逾越防衛規範，逾越了規範。國軍當然守土有責，守護國家人民物資戰略資源，本來就是國軍責任，所以說要炸這個、炸那個，國軍怎會容忍這種狀況。

針對去年共有4066位志願士兵不適服現役，提前離開軍旅生涯，創下近年新高，國防部長邱國正今（8）日在立法院受訪時表示，年輕人有他的看法和想法，國軍絕對不會硬把他改變過來，勉強不得的。

根據國防部近期送向立院送交的報告，2022年志願士兵不適服現役的人數共計4066人。其中個人申請為3756人，佔92.4％；一次記兩大過、考績丙上以下及一年內累滿三大過的「汰除」為310人，佔7.6％。