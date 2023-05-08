鳳小岳邀瑪莎拍攝「鳳小岳-樂之路」連載影片。（環球音樂提供）

鳳小岳邀瑪莎拍攝連載影片，於5月8日至11日更新上線。（環球音樂提供）

鳳小岳邀瑪莎拍攝連載影片，於鳳小岳官方社群與官方YouTube頻道更新上線。。（環球音樂提供）

鳳小岳全新單曲〈風車〉推出後，好評不斷！為了展現要當樂壇新人的決心，他特別邀來天團好友五月天貝斯手瑪莎擔任「引路人」，合拍「鳳小岳-樂之路」影片，暢聊兩人以樂為友的好交情！2人因鳳小岳為家家復刻計畫「海洋Ocean」彈奏吉他而認識，談到對鳳小岳的第一印象，瑪莎笑說：「超帥！被小岳眼睛電得不要不要的！心裡想說『不要吧！我是男的耶』。」讓鳳小岳聽了好害羞。

鳳小岳坦言，初次見到瑪莎時非常緊張，「我其實在演一個很有自信的吉他手。」盛讚瑪莎在音樂上指導專業，並鼓勵他激發自己的想法，有種溫柔的感染力；瑪莎一直耳聞鳳小岳的吉他彈得不錯，「沒想到這麼不錯！合作過程中發現他的個性、想法都很特別，想說『這傢伙幹嘛去演戲、幹嘛不好好做音樂』。」他自虧「還好我長得不好看，大家才會覺得我有才華」，覺得反而像鳳小岳這樣的帥哥，得做更多努力才能向外界證明自己的音樂才能。

2人各自婚姻美滿，又同為奶爸，在分享如何兼顧家庭與創作時，2人打趣自己的樂器多災多難，瑪莎的貝斯旋鈕總被亂轉，「我每次彈琴之前沒有一次音是準的」；而鳳小岳的鋼琴則是被７歲兒子「小木耳」用屁股彈，「有幾個鍵都按不出聲音了」。

身為資深「搖滾奶爸」的瑪莎坦言：「基本上不太可以能可以兼顧，唯一在家裡可以跟太太說的只有『對不起』而已。」無奈之前疫情想躲在家中練團室創作，不到15分鐘就被孩子們破門而入，只能趁小孩睡覺時做想做的事；而鳳小岳則是買了套鼓讓兒子「小木耳」打，父子一起在家練團享天倫！