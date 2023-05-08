財政部8日指出，4月對日本出口創新高，但其餘市場續呈疲弱。其中對大陸與香港出口127.4億美元，較上年同月減36億美元，年減-22％。對東協出口63.7億美元，年減7.1％。但對日本出口32億美元，創歷年單月新高，年增5.3億美元，年增19.8％。