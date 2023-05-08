警政署公布首周取締數據。（警政署提供）

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署自5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，取締地點以各警察機關轄區前十大易肇事、違規路段，作為執法重點。今日警政署公布首周執法成效，總共取締4萬1690件違規，開罰金額超過新台幣4000萬元，其中路口不停讓行人取締5621件違規，較去年同期1066件增加4555件，增幅達427％。

另外，非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開，取締2185件，較去年同期932件增加1253件，增加134％。 人行道違規停車與違規臨時停車取締3萬1620件，較去年同期2萬6300件增加5320件，增加20.22％；道路障礙（例如攤販占用車道）取締2264件，較去年同期812件增加1452件，增加178％，有效改善交通秩序。

警政署強調，路口執法沒有假期，各警察機關會持續加強取締，提醒汽機車駕駛遵守交通法規以免荷包大失血。

交通部修法自3月31日起，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰、機車維持1200元。

此外，警政署也呼籲行人遵守下列事項：一、不違規闖紅燈；二、行人應走騎樓或人行道；三、清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔的衣服或攜帶有反光物品，以增加駕駛人注意力；四、穿越路口務必要走行人穿越道，勿直接橫越馬路。警方將以各種形式宣導交通相關法令及注意事項，讓駕駛人及行人養成遵守路權的觀念與習慣，用執法及宣導雙重手段，建立民眾用路觀念。

警政署提醒，民眾如在道路上發現有車輛不停讓等違規狀況，也可敘明違規事實並檢具違規證據資料向警察機關檢舉，經查證屬實者各單位會立即舉發，營造更安全、順暢的優質交通環境。