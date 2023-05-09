財報顯示，PayPal上季營收年增10％至70.4億美元，高於分析師預期的69.8億美元。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.17美元，同樣高於分析師預期的1.1美元。

PayPal如今預估，今年全年經調整後的獲利將成長20％至每股4.95美元，高於分析師預期的每股4.88美元。