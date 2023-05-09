電商購物持續火熱 PayPal上修全年獲利預測 07:462023/05/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 線上付款服務業者PayPal週一（8日）公布今年首季財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於市場預期。該公司同時調高全年獲利預估，原因包括刪減成本策略奏效與消費者不畏通膨壓力持續上網購物。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財報顯示，PayPal上季營收年增10％至70.4億美元，高於分析師預期的69.8億美元。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.17美元，同樣高於分析師預期的1.1美元。 PayPal如今預估，今年全年經調整後的獲利將成長20％至每股4.95美元，高於分析師預期的每股4.88美元。 #PayPal #高於 #財報顯示 #季營收 #獲利 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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