連恩在德國柏林演講時表示：「今年稍後通膨將明顯回落。但現在還沒有，我們依然看到通膨動能極高，特別在食品與核心通膨方面。」

連恩表示，能源價格大跌與供應鏈瓶頸緩解有助於通膨加速回落，但鑒於勞力等成本攀升，企業獲利率（去年物價成長的驅動因素）也可能受到打擊而下滑。