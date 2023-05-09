ECB經濟學家預估 歐元區通膨今年稍後將顯著放緩 07:462023/05/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩（Philip Lane）週一（8日）表示，歐元區通膨今年稍後將顯著放緩，但現在包括基礎商品與服務在內的物價成長動能依然強勁。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連恩在德國柏林演講時表示：「今年稍後通膨將明顯回落。但現在還沒有，我們依然看到通膨動能極高，特別在食品與核心通膨方面。」 連恩表示，能源價格大跌與供應鏈瓶頸緩解有助於通膨加速回落，但鑒於勞力等成本攀升，企業獲利率（去年物價成長的驅動因素）也可能受到打擊而下滑。 #連恩 #ECB #歐元區通膨 #後將 #顯著 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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