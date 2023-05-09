今皓8日公布董事會全面改選的7位候選人提名名單，擬提交6月29日召開的股東大會票選，值得關注的是，新的董事候選人名單中赫然見到誠美材董事長何昭陽，除了何昭陽外，其他人選也多有車用或AI的相關資歷，如曾柏湖曾出任廣達資深協理，協助管理廣達車用電子事業，在車用電子業歷練近20年，另郭琛則曾出任AI公司商湯國際技術副總監，透露出今皓朝AI車用轉型的企圖心。

今皓表示，此次的董事提名人選組合訴求專業化和國際化，不但包含了科技製造業、AI及車用電子產業以及金融、會計和國際商務法律等多個專業領域的背景，候選人中多數擁有大型企業和事務所的經營管理經驗，在今皓致力於提升經營績效和加速技術升級之際，預期此人選陣容應能符合廣大股東的期待。

今皓進一步表示，今年是公司成立第四十週年，因應產業情勢的變化，今皓確立了技術升級與改革的發展策略與營運方針，產品策略上，將主攻更高階更有競爭力的車用以及AI設備的連接線／連接器，著眼於此，精選出7位具備相關產學發展和經驗之候選人，未來將聚焦於本業核心技術並擴大至高階應用，發展AI商機、電動車產業，期待在穩定經營的基礎上，逐步改善公司的體質，從而將公司帶入全新的高度。