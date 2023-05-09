當前大陸已進入主汛期，部分地區發生洪澇災情。近日大陸農業農村部下發通知，要求各地提早做好農業防汛抗旱工作，努力減輕災害影響和損失，全力奪取夏糧和全年糧食豐收。要求各地要會同氣象部門聯合發佈預警資訊，提早做好應對準備。汛期堅持24小時值班制度，第一時間調度掌握災情，科學評估災害損失。

據大陸氣象局預測，今年汛期大陸國氣候狀況總體為一般到偏差，區域性、階段性旱澇災害明顯，極端天氣氣候事件偏多。分地區看，北方降水偏多，可能出現較重汛情；長江中游降水明顯偏少，可能發生高溫乾旱；颱風主要影響華南和華東沿海，北上的可能性大。

據人民網引述大陸農業農村部通知的要求，北方地區要防汛抗旱兩手抓。在防汛方面，通過及早做好溝渠清淤，調劑調運柴油、水泵等救災物資，及時搶排積水；抗旱部分則要通過檢修灌溉設施，多備引水調水設備，做足農藝抗災準備，「一旦旱象露頭，要及早澆水保墒、噴施抗旱保水劑。」

另外長江中下游地區則要防汛防高溫和乾旱，需須會同水利部門，做好水情監測，加固堤壩設施，及時疏通溝渠，搶排田間積水，確保安全度汛。

大陸農業部相關負責人表示，做好防高溫乾旱，要充分發揮現有水利工程調蓄能力和供水潛力，改善引水條件，保障抗旱應急用水。當高溫乾旱來臨時，要採取淺水勤灌、日灌夜排等措施，以水調溫減輕損失。