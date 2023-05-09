特斯拉為了衝刺銷量而接連降價，執行長馬斯克在上個月財報發布後曾表示，為了在經濟低迷之際提升銷量，特斯拉可以不惜將汽車利潤砍到零。此外，傳統車廠推出價格較低的電動車也使Lucid 和Rivian Automotive Inc等新創公司受到重創。

Lucid執行長Peter Rawlinson在財報發布後表示，基於現在的宏觀經濟情勢與利率水準，我認為整個市場都面臨挑戰。

由於虧損不斷增加，Lucid基本上並不願意調降自87,400美元起跳的Air豪華電動車價格。Rawlinson沒有宣布任何進一步降價的計畫。

而為了控制成本，該公司在3月底宣布裁員約1,300人，相當於總人力的18%。

Lucid公布第一季營收為1.494億美元，不如市場預估的2.099億美元。該公司上個月公布的第一季生產和交車數據較去年第四季下滑。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，實際上Lucid的營收創下去年第二季以來新低，表現遠遠落後市場預期，顯示這場價格戰可能正直接衝擊其業績。

執行長Rawlinson表示，Lucid今年產量料將超過10,000輛，而該公司先前預測今年產量介於10,000～14,000輛。

第一季淨損達7.795億美元，較去年同期的淨損6.046億美元擴大。截至第一季底，現金和約當現金為9億美元，較去年第四季底的 17.4億美元下滑。

財務長Sherry House表示，該公司擁有41億美元的流動資金，足以為維持營運至少到明年第二季。