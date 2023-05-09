民進黨桃園市議員楊家俍通過桃市立委5選區初選，9日卻自爆20年前觸犯《兒少法》留下前科，主動放棄立委提名。據了解，楊在初選後自行向黨部高層坦承此事，主要考量怕影響民進黨總統選情，雖然與他友好的行政院副院長鄭文燦曾勸「別這麼衝動」，最後楊仍在中執會公告提名之前選擇放棄立委提名。

民進黨地方人士說，楊通過初選後，因為中執會有資格審查，加上預計修正提名條例，他不是擔心黑歷史被挖出衝擊自己的選情，而是擔心造成2024總統大選不必要的爭議，怕影響到賴清德的選票，雖然鄭文燦也曾力勸他「別這麼衝動，退一步再想想」，楊因不想這段往事在選舉時才被挖出對民進黨更傷，搶在黨正式提名前放棄資格。楊也已對幕僚表示，這屆桃園市議員做完就不再繼續選舉，他也有意先行解散服務團隊，「感覺這件事對他很傷」。

地方人士也說，雖然一早就有傳出楊家俍要放棄提名消息，但不知道是因為何事，新聞一出來大家才知道是犯了《兒少法》大感錯愕，甚至有支持者認為這是假新聞，既然楊選擇主動坦承願意道歉也放棄立委提名資格，希望民進黨能深思熟慮推出下一個接棒人選。