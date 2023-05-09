台南市8日上午發生一起3歲女童由母親牽手過馬路卻不幸遭撞身亡的重大車禍事故，引發各界關注，台南市長黃偉哲下午受訪也首吐心情，「很難過」，隨後也在市政會議表達哀悼，並要求警局同仁嚴格執法，也希望市民朋友一起為重傷的媽媽集氣，「不要再讓這個家庭受到更多不幸」。

台南3歲女童昨天與媽媽一起走在斑馬線過馬路，卻不幸被一名孕婦駕駛休旅車撞死，造成母女一死一重傷，引發輿論關注。

針對這起憾事，黃偉哲表示，儘管警消人員抵達現場後盡力搶救，但小朋友仍在送醫前過世，母親還在病房和死神搏鬥，讓人相當心痛與遺憾，希望醫護同仁能全力搶救媽媽，讓她傷勢穩定，也希望市民朋友一起祝禱，為媽媽集氣，不要再讓這個家庭受到更多不幸。

黃偉哲嚴正表示，肇事者源自於不好的駕駛習慣，疏於注意的肇事責任很明顯，市府立場會強力要求警察同仁誒嚴格執法，洗脫所謂的「行人地獄」之名。

黃偉哲也強調，尤其是重點路口，一定全力落實執法，讓駕駛人維持良好的駕駛習慣，也讓行人平安回家。