鴻海創辦人郭台銘今日在臉書發文稱，前年採購疫苗時，時任總統府秘書長李大維曾以電話跟他說「這個大小姐說，你還是不要買了」。對此，現任海基會董事長的李大維表示，從未有過該談話內容。「很遺憾事實受到扭曲，讓原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影。站在曾經是朋友的立場上，知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神。」

李大維表示，當年那段期間，正是衛福部等政府部門為這項採購案努力，進入最緊鑼密鼓的階段，郭先生更全程參與，並多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和總統的用心與努力。他再次強調，基於兩人多年友情，以及照顧國民健康的初衷，於公於私，他都全力協助溝通，事實上最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。

針對郭台銘買疫苗事件，海基會今日已代替李大維發出兩篇聲明，稍早針對立法委員陳玉珍今日稱，蔡英文總統曾派李大維傳話，並要求郭台銘不要買疫苗一事，海基會指經幕僚向李大維查證後確認並無此事。