宜蘭縣副縣長林茂盛說，待縣府收到調查報告後，會依程序啟動了解跟調查。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣議員黨團今（9日）批消防局不當處置職場性騷案，藐視法條、敷衍卸責，且一直在說謊，搞到對方沒工作，怒批「局長可下台了」；局長徐松奕回應，此案從頭到尾就用性別工作平等法和性騷法偵辦，且雙方當事人對調查結果無異議，處理過程不規避、不包庇，只要當事人提出具體訴求，都願意配合。

女消防員去年底在南澳分隊寢室洗澡，遭闖入的男同仁看光，申訴卻受消防局霸凌，且因急性創傷壓力反應需請假休養，又百般刁難不給病假，身心在無法承受下被迫離職。縣議會針對此案組成專案小組加以了解，不分藍綠共21位議員組成，由民進黨籍縣議員謝燦輝為召集人。

今民進黨團召開記者會，謝燦輝指出，此案仍受大眾社會關心，因消防局藐視法條，至今仍在說謊、卸責，從未保障受害者權益，黨團強烈要求必須重啟調查，並奉勸局長徐松奕下台負責。

黨團總召陳俊宇表示，依內政部消防署來函，明確指出在備勤期間發生性騷擾事件，應適用性別平等工作法第12條第1項第1款「執行職務」範疇；消防局卻錯用法條，導致被害人2次傷害，徐松奕身為縣府一級主管，應出面向被害人道歉，更需重啟調查，究責犯錯同仁，還給受害者一個遲來的公道。

徐松奕回應，此案從頭到尾都用性別工作平等法處理，也認定備勤為上班時間，由於性工法不必核備機關，當初謹慎起見，依照性騷法核報給主管機關社會處，秉持不規避、不包庇這些事實，且2種法的要求都有做到；至於雙方當事人對調查並無爭議，若行政程序需加強補充，當事人可提出具體訴求，都願意配合。

副縣長林茂盛說，消防局在第一時間發生當下，即啟動申訴小組調查，確定性騷擾成立，也將行為人調離現職，依性騷法送社會處處理；目前消防局也依性別工作平等法，把調查報告送至縣府勞工處，待縣府收到後，會依照程序啟動了解跟調查。

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