台南市8日發生一起3歲女童由母親牽手走斑馬線過馬路，卻不幸遭杜姓孕婦駕車撞擊身亡的重大死亡車禍，台南市長黃偉哲傍晚探視女童父親，女童父親沉痛泣訴「希望我女兒的性命能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是，這個代價太大了！」

黃偉哲表示，對於昨天在台南發生駕駛因不遵守交通規則，肇事造成一對母女一死、一重傷的憾事，「感到相當痛心」，他說，儘管消防、警方盡力搶救，最後小女孩仍離開人世，重傷的媽媽還在醫院搶救，他親自向孩子父親表達慰問，並承諾後續治喪事宜，市府會全力協助。

黃偉哲強調，肇事源自於不良駕駛習慣，他今天下午也在市政會議要求警局同仁務必嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實，並要求交通局和市警局立刻採取包括加強巡邏、取締，交通熱點提高見警率；針對高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦；全面檢討交通號誌及標線規畫，以行人安全為最優先。