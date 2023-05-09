系統電第一季淡季不淡，合併營收約8.86億元、年成長16.69％，寫下歷史同期高點，毛利率約24.53％、為歷史次高，營業利益約7,800萬元、年成長16.63％，稅後純益約7,600萬元、年成長4.11％，稅後每股純益約0.45元。

#系統電 #年成長 #第一季 #每股純益 #歷史次高