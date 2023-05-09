4歲男童日前深夜溜出家門迷途大哭，警方獲報後將人帶回並安撫。（警方提供）

台中市4歲男童日前深夜獨自溜出家門迷途，他邊跑邊哭，警方獲報後將人帶回並安撫，不料，男童竟尿溼褲子，女警恰巧現身立刻化身「保母」，馬上帶來尿布及衣物更換。男童母親下班得知孩子不見，飛奔到派出所報案驚見自己的寶貝，眼淚頓時奪眶而出，直說這是最棒的母親節禮物。

清水警分局指出，梧棲分駐所警員黃晨洋、楊恩長日前深夜10時許獲報，一名4歲男童獨自在馬路上邊哭邊跑。員警立刻前往發現男童，並牽著他逐戶詢問但無人認識，只好先將男童帶返警所。

在尋家人過程中，警方發現男童尿溼褲子，在場男警們束手無策，恰巧安寧派出所女警阮怡婷到所洽公，便一展人民「保母」之姿，為男童帶來尿布及衣物幫忙更換。另外，男童在派出所期間，因環境不熟且都是警察，他緊張到雙手緊握，所內員警立刻安撫其不安的心，員警王暐程更將他抱在懷中，才讓他一展笑顏。

男童母親下班得知男童不見，晚間零時許著急趕赴派出所報案，一進到派出所見到小孩安然在所內，眼淚頓時奪眶而出，不停向員警道謝。男童母親表示，男童晚間與父親在家，趁父親不注意自行開門外出，父親發現後騎車在外尋找1個多小時未果，她萬分感謝警方及熱心民眾幫忙，直說找回兒子，就是最棒的母親節禮物。

梧棲分駐所長林翊歆表示，民眾對於年幼子女之照護應多加留意，家長應記得將大門上鎖避免類似情形發生；如發現家中幼童走失時，可立即撥打報案專線110或到附近派出所報案尋求警方協助。