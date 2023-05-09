大同第一季合併營收111.2億元、年增45.2％，營業利益5.5億元、年減37.8％，歸屬於母公司業主淨利4.5億、年減13.2％，每股純益0.2元，略遜於去年同期的0.22元。

大同積極改善財務結構，在去年積極加碼精英、獲實質控制權後，精英營收去年10月併入大同合併報表，帶動大同單月營收多在單月營收可達35～45億元，此外，華映去年宣告破產，除了去年第三季逾80億元超額認列的損失回沖，後續無需再認列轉投資損失，擺脫華映包袱後，負債比降低、並使財務體質更趨健全。

大同指出，大同在產業控股的定位下，將過去九大事業部整合為電力、新能源、消費性電子及不動產四大事業群，以及精英、大世科、福華電子、尚志精密化學四大子公司，在組織優化、整合、強化分工下，將大同定位為電力、節能、綠能、減碳的專家，包括占大同集團營收6成的電力、新能源事業的發展，將是新大同成長的兩具重要引擎。

此外，大同也推動資產活化，除了未來將推出中和萬大線連城錦和站聯開案聯開案，以及預售銷售成績不差的土城「大同莊園3期」，二大案未來三年後完工將是不動產事業挹注業績的高峰期。