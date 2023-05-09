屏北高中是屏東唯一國立綜合高中，設有商業服務與餐飲服務等2個專門學程，今年在科技院校繁星計畫聯合推薦甄選上，成績大放異彩，14名學生參加繁星推薦有6人錄取，錄取率42.85％，錄取學校有台北商業大學、台北護理健康大學等，且畢業前每名學生至少有2張以上的技術證照。

屏北高中教務主任黃献宗指出，屏北高中設校就以綜合高中作規畫，目前學校有開設商業服務及餐飲服務等2個專門學程，學生從高二起分流至專門學程，會學習職業技能及專業知識。

專門學程主任黃保登說，專門學程的課程強調理論與實務兼具，並培養學生良好的工作態度，同時也鼓勵學生組隊參加校外各項餐飲及商業的競賽，讓學生能在校所學的知識轉化為實作的能力，而他們在校外競賽中也常常屢獲佳績。

黃保登說，針對專業知識的學習，學校也有系統性規畫學習地圖，從高二及高三奠基專業知識及技能，有利學生未來升學或就業準備，每名學生在畢業前至少有2張以上的丙級或乙級技術士證照。

而專門學程的培訓成效，也體現在今年的繁星推薦上，屏北高中指出，今年有14名學生參加繁星推薦，共有6人錄取，錄取率42.85％，洪翊愷錄取國立台北商業大學、陳泓翰錄取國立台北護理健康大學，其餘4名為南台科大、美和科大、致理科大及樹德科大。