華南金前四月稅後純益65.38億元，較去年同期的51.64億元，成長13.74億元，年增率達26.61％，主要是因銀行子公司獲利亮眼帶動。

華南金子公司中，華南銀行、華南永昌證券、華南產險4月分別獲利15.56億元、0.36億元、0.62億元，前四月的稅後純益則為62.21億元、2.56億元、2.41億元。

其中，華銀今年前四月稅後純益達62.21億元，較去年同期的50.52億元，成長11.69億元，年增率達23.14％。

華銀今年積極提升資本使用效率，並且要讓放款成為其他業務的敲門磚。其中，放款部分重點將持續擴大收益率比較好的中小企業放款量，增加新往來客戶數及聯貸案源，同時因應市場現況、審慎評估風險及客戶條件，以客群區分定價商品，採靈活報價策略，來提升各項授信、外匯、存匯手續費收入。另外，今年也積極強化SWAP（換匯交易）操作，希望整體金融市場操作的獲利可以持續成長。