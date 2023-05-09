臺灣期貨交易所自2015年起響應金管會號召，邀集周邊金融單位辦理「金融有愛-食（實）物銀行」聯合捐贈活動，截至去年底，累計嘉惠弱勢家庭逾51萬餘戶次，受益人次逾157萬。今年包括期交所在內等7家金融周邊機構，投入7,500萬元，創開辦以來最高，累計捐助金額已破4.12億元。

臺灣期貨交易所9日舉辦「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式，行政院副院長鄭文燦錄製影片致詞，並由金管會主委黃天牧及證期局副局長張子敏見證，捐贈單位則由期交所董事長吳自心、證交所董事長林修銘、集保結算所董事長朱漢強、櫃買中心董事長陳永誠、合庫銀行董事長雷仲達、聯徵中心董事長郭建中及期貨公會常務理事黃奕銘等代表出席，並由各縣（市）政府社會局（處）代表受贈。

鄭文燦表示，行政院疫後特別預算已將實物銀行的冷藏冰箱納入，未來結合冷鏈物流，弱勢家庭的實物銀行將可有更多元的選擇。

黃天牧表示，把幸福與美好分享給資源不足的人，就是「金融有愛－食（實）物銀行」延續八年最大的價值與意義。據非政府組織樂施會（Oxfam）的世界不平等報告顯示，疫情影響最深的是弱勢族群。金管會感謝7個捐助單位8年多來致力臺灣公益，以及22縣市政府社政單位協助將物資分配給需要的家庭，鞏固臺灣的社會安全網。

吳自心指出，「金融有愛－食(實)物銀行」邁入第九年，特別感謝證交所及集保結算所今年各增加600萬元捐贈金額，使今年捐贈額度自去年6,300萬元成長至7,500萬元，以及22個縣市政府社會局處，協助調查市場需求及配送至全國超過100個食物銀行站點，共同創造善的循環。

今年度「金融有愛－食（實）物銀行」持續把嬰幼兒及老人列為優先照顧對象，將縣市政府較難募集到的嬰幼兒及老人所需的奶粉、尿布及營養用品等高單價物資列為重點，補足社福資源缺口。