上月才就任的日銀新總裁植田表示，日本經濟逐漸回溫，通膨預期維持在高檔，「我們看到趨勢通膨（trend inflation）浮現正面跡象，通膨預期包含其中。」

植田指出：「一旦可預見通膨率持續且穩定符合2％目標，我們會放棄殖利率曲線控制，然後朝向縮減日銀的資產負債表。」

但植田總裁也不忘警告，終結殖利率曲線控制仍存在各式變數，例如近期薪資勁漲的態勢是否持續，會不會擴及更小的企業。

由於日本現今的通膨率超過日銀的2％目標，市場充斥植田即將讓殖利率曲線控制退場的揣測。前任總裁黑田東彥時代就實施的YCC，惹來扭曲市場定價及壓縮銀行獲利的批評。

日本3月核心通膨年率（剔除生鮮食品但包含能源成本）3.1％，遠遠高出2％目標。

植田一再表示，排除立即升息的可能性，主要認為近來通膨升溫係受進口成本上漲驅使，並非內需強勁的緣故。

然在植田繼任總裁後的首場政策會議，日銀修改政策指引，移除「利率維持在當前或更低水位」的保證。日銀並宣布打算檢討過去的貨幣政策走向，為逐步撤銷黑田時代的大規模刺激計畫鋪路。

植田強調，關於貨幣政策檢視結果對未來貨幣決策的影響，日銀沒有任何預設立場，每次的利率檢討會視金融和物價情勢的發展，採取必要的政策步驟。

日銀總裁植田鬆口不排除結束YCC政策並縮減資產負債表的發言，帶動日圓匯價走升，9日兌美元漲0.3％，來到134.79兌1美元；日本10年期公債殖利率揚升2個基點來到0.43％。