為抑制通膨，ECB已經連續七次調高利率，不過它在上周決策會議卻放緩升息腳步，指稱過去的貨幣緊縮已開始發揮作用，整體通膨從去年兩位數出現滑落、4月消費者物價指數降至7％。

連恩在德國柏林的一場演說指出：「今年稍後通膨將會大幅回落。不過目前還沒有發生」。他指通膨動能現今依然強勁，特別在食品與核心通膨方面。

連恩指出，能源價格大跌與供應鏈瓶頸獲得緩解，都有助通膨加速降溫。不過企業獲利率、也是去年物價成長的驅動力，也會跟著下降。

ECB目前預測到通膨率到今年第四季將會跌破3％，然而要回到它所設定的2％目標，則將需要花費近兩年時間。

當中關鍵因素在於名目薪資成長在未來數年仍將相對強勁。連恩認為，就業市場重建實質薪資是當務之急，他解釋如此轉型過程預料將持續數年，這也說明通膨為何無法立即回落到2％。

ECB先前曾警告，通膨前景面臨「顯著上行風險」，通膨要等到2025年下半年才會降至2％。多數經濟學家目前預測該央行在6月與7月將各自再升1碼。

荷蘭央行總裁諾特（Klass Knot）周日（7日）提到，只要潛在通膨尚未降溫，借貸成本就必須升高。

法國央行總裁德加洛(Francois Villeroy de Galhau)與立陶宛央行總裁辛克斯（Gediminas Simkus）也抱持類似看法，主張在通膨受到控制之前，ECB仍須堅持升息。歐洲央行管理委員會成員法斯爾（Bostjan Vasle）看法更加強硬，認為在歐洲通膨變得更加棘手前，央行有必要進行更多升息。

不過義大利央行總裁維柯（Ignazio Visco）的立場則傾向鴿派，聲稱ECB利率已經逼近頂點。