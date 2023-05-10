到訪柏林的中國國務委員兼外長秦剛，昨與德國外長貝爾伯克會談，會後共同舉行記者會，秦剛表示，中方對德方及歐方不做對華脫鉤的表態表示讚賞，但關注歐方聲稱在對華合作「去風險」，如果以去風險之名行去中國化之實，就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。

他指出，中德及中歐雙方都應遵守國際貿易規則及契約精神，保持相互開放，不要將正常的經貿投資合作政治化，不要人為干預市場行為。

秦剛又暗批美國，指有國家正發動新冷戰，破壞國際規則，煽動意識形態對立，陣營對抗，脫鉤斷鏈，濫用本國貨幣的壟斷地位對別國實施長臂管轄、單邊制裁，並對外輸出本國的通膨、財政危機，造成嚴重的外溢效應，這些才是需要重視的真正風險。

秦剛又提到台灣問題稱，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，任何真心希望台海和平穩定及致力維護國際秩序的一方，都應切實恪守一中原則，堅決反對一切台獨行徑。