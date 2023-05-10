鴻海創辦人郭台銘爭取納入國民黨徵召民調，他點名總統府前祕書長李大維曾替總統蔡英文傳話說「大小姐說你不要買了」，還稱蔡政府要求購買BNT疫苗的協議上必須寫「獨立的台灣政府」才導致破局，是將政治置於人民生命之上。對此，前衛福部長陳時中10日稱，當時政府努力促成四方合約，郭台銘就他「想記憶」的部分說明，但購買是美事一樁，不要為了選舉讓好事變成壞事，還酸說「過河拆橋是一件不好的事。」

陳時中上午赴立法院出席全國各縣市小英之友會「總統就職7周年聯合捐血公益活動」前受訪指出，政府絕對沒有阻擋BNT購買，大家都明白，疫情期間無法以個人、公司或法人名義採購疫苗，因為相關免責規定須由國家承擔，所以一定是由政府購買，最後四方合約有成，政府出很大力氣，讓疫苗能購買成功，順利幫助人民。

陳時中說，還是謝謝當初捐贈疫苗的人，那是件好事，但事情過這麼久，不要因為事後一些講話而形成誤解，對雙方都不是好事。他也強調，在國際慣例裡，疫苗一定是由國家購買，最後能夠買成是大家共同合作的成果。

由於郭台銘辦公室指出，政府當時因堅持採購協議對外公告須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，導致交易被迫取消。陳時中稱，印象中沒有這段話，合約當時是由時任疾管署長周志浩簽署，使用名稱是疾病管制署，最初有和BNT談成，合約也寄到德國，結果最後一秒發生變化。

陳時中說，因為當時政府按慣例在合約內寫「我國」，對方認為不恰當，指揮中心還第一時間改成台灣，但此後就無下文，因中國復興有強力意見，所以就無疾而終。

對於郭台銘稱合約取消是因為民進黨將政治至於人民之上，陳時中說，當然不認同此講法，那時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約、六組利益相關人，能夠講成非常不容易，很多人都出了非常多力量，「過河拆橋是一間不好的事。」

陳時中指出，2021年5月疫情從二級升為三級警戒，各界都盼望盡快有疫苗，5月底時郭台銘提議要捐贈疫苗，他也稱歡迎民間提出資料，有問題一起解決，6月1日郭的妻子曾馨瑩帶相關文件到FDA申請，但裡頭資料大部分空白，郭又很急，6月12日食藥署便發布「有條件通過」公文，以往都沒這樣做過，就是為了讓此事能起頭，以指揮中立場來說，是極力要促成這件事。

「事後大家記憶有點模糊，郭董就選擇他想的記憶說明。」陳時中表示，中國復興就商業利益阻擋，後來郭台銘購買時，政府極力促成四方合約，此在食藥署、疾管署工作日誌都能看到，當時大家沒日沒夜開會討論如何解決法律問題，後在多數法律顧問協助弄妥合約，讓購買順利。

至於李大維是否真的講過「大小姐說不要買」，陳時中表示，自己不清楚此狀況，無法否認或承認，但就李多年行事風格，對方講話向來謹慎、有條理、有禮貌，相信不太會講這樣的話。

談及郭台銘是否因為爭取國民黨徵召才頻頻喊話，陳時中說，還是要呼籲，購買疫苗是美事一樁，不要為了選舉或事後什麼事情，讓好事情變成不好的回憶，大家要一起努力。