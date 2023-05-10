近來政府擋疫苗疑雲再起，民眾黨主席柯文哲也加入戰場！柯文哲9日深夜在臉書提及，自己台北市長任內想自行採購疫苗，但中央的8大申請要件非常複雜，「簡單的講就是不可能！」但BNT在去年幾度斷鏈，只能選民進黨政府力推的高端疫苗，結果高端不被國際承認，還得補打疫苗，真是「莊效維」。他直言，政府有沒有阻擋BNT？「我相信，真相總會大白。」

柯文哲指出，疫情，考驗「人性」。2021年5月，COVID-19大爆發，人民到處搶疫苗，有出國打的、有為殘劑徹夜排隊的、有為打一支疫苗跑到跌倒的、有為了打疫苗被司法調查的。一開始只有AZ，而且主要靠國外捐贈，供不應求狀況下，當時台積電、慈濟等團體聯手引進BNT，幫政府解決了迫切的危機。

柯文哲指出，但由於疫苗到貨狀況非常不穩定，台北市府也想自行採購疫苗，因此主動行文中央，指揮中心則回覆要有原廠授權書、計畫書、供貨時程、相關證明等，八大申請要件非常複雜，「簡單的講就是不可能！」

柯接著說，為此北市府多次開會研商，函詢、拜會中央，指揮中心斬釘截鐵地說：中央已經買很多了，不需要地方自購，就算地方買了，也必須交由中央分配。在這種情形下，北市府只好打消採購念頭。

柯文哲指出，但BNT在去年幾度斷鏈，許多青少年、兒童無法繼續施打補充劑；有些人在不得已狀況下，只能選擇民進黨政府力推的「 高端 」，結果高端不被國際承認還得再去補打其他疫苗，真是「莊效維」。

柯說，中央有沒有擋買BNT？真相只有一個；疫苗有沒有短缺？事實勝於雄辯，疫苗是拿來救人的，花人民納稅錢購買的疫苗，也不該是必須封存30年的機密，政府有沒有阻擋BNT？「我相信，真相總會大白。」