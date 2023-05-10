北韓10日首次通過對外宣傳媒體，抨擊日前的日本首相岸田文雄訪韓國一事作出回應，稱韓日兩國領袖此次會面，將韓日「軍事勾結付諸盲目實踐」。

韓聯社引述北韓祖國和平統一委員會對韓宣傳網站「由我們民族自己」發表的評論報導，「韓國對美仆從、對日屈服，終於如美國所願地使韓日軍事勾連關係進入魯莽的實踐階段」。

韓國總統尹錫悅在韓日領袖會後的聯合記者會上表示，不排除日本加入韓美對朝延伸嚇阻協議《華盛頓宣言》的可能性，北韓的上述指責恐怕是針對這一點而來。該網站聲稱，更嚴重的問題在於尹錫悅甚至日本，也可以參與增強美國延伸嚇阻的執行力。

該網站還指責韓國總統伏低做小、屈辱事大，使日本得以明目張膽地抹殺侵略掠奪歷史、覬覦吞併獨島、圖謀排核汙水入海，為其重新侵略韓半島的險惡用心付諸實施開闢了道路，為美國基於韓美日三邊軍事同盟搞「亞洲版北約」提供了機會。