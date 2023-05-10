副總統賴清德第推出第一支YouTube影片，結果「全糖」珍珠奶茶引發爭議；民進黨前主席卓榮泰今接受專訪時指出，身為一個醫生當然會知道怎麼保護自己健康，但對於國民黨藉此攻擊，難道業者要把「全糖」都收起來嗎？賣糖的要怎麼辦？「對手要見縫插針，找到不適當的針」。

此外，對於賴清德的「信賴台灣」，卓榮泰說，「信賴台灣」在組織、資源上遠遠不如現在的「小英之友會」；未來「小英之友會」的領導人、重要幹部也會一一邀請加入。並希望這過程要非常緊密和諧。希望在7月中前，海內外「信賴台灣」的機構都能夠成立。

卓榮泰今日接受Yahoo TV主持人王時齊訪問；談到賴清德兩岸論述，卓榮泰說，2015年的賴清德市長已經從民主和平繁榮角度在談自己的兩岸想法。當時的郭台銘談的是「民主不能當飯吃」。

對於賴清德未來選戰要不要進入抖音平台？卓榮泰說，抖音比較不安全，「這是世界標準，不是我們認為的」；他說明，既然要守護台灣的主體，在文宣的工具上有所為、有所不為。「我們必須要讓人民相信，我們未來要用正當的方式、用台灣本土的新生的力量來闡述我們的理念，守護這個地方，在工具上我們會有所選擇」。