天降恐怖吊臂砸穿中捷車廂 檢察官到場調查 16:112023/05/10 中時 陳淑芬 、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中捷運驚傳1死8傷重大工安意外，檢察官胡宗鳴（中）到場調查，聽取台中市副市長黃國榮（左）及第四警分局長李建興（右）說明案情。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中捷運今天驚傳重大工安意外！中捷行駛中車廂遭工地掉落吊車吊臂砸穿，釀1死8傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到現場勘查蒐證。中檢表示，檢警針對現場工安意外責任進行蒐證、鑑識，經警方對死者家屬調查製作筆錄後報驗，檢察官將會同法官進行相驗，進一步釐清案情。 台中捷運驚傳1死8傷重大工安意外，檢察官胡宗鳴（中）到場調查，聽取台中市副市長黃國榮（左）及第四警分局長李建興（右）說明案情。（張亦惠攝） 台中捷運驚傳發生重大意外，豐樂站附近一處建築工地吊臂自高空掉落，砸穿行駛中的車廂造成1死8傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到場勘查，現場聽取台中市副市長黃國榮及第四警分局長李建興說明。 #台中捷運 #台中 #吊臂 #車廂 #中捷 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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