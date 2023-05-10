台中捷運今天驚傳重大工安意外！中捷行駛中車廂遭工地掉落吊車吊臂砸穿，釀1死8傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到現場勘查蒐證。中檢表示，檢警針對現場工安意外責任進行蒐證、鑑識，經警方對死者家屬調查製作筆錄後報驗，檢察官將會同法官進行相驗，進一步釐清案情。

台中捷運驚傳1死8傷重大工安意外，檢察官胡宗鳴（中）到場調查，聽取台中市副市長黃國榮（左）及第四警分局長李建興（右）說明案情。（張亦惠攝）

台中捷運驚傳發生重大意外，豐樂站附近一處建築工地吊臂自高空掉落，砸穿行駛中的車廂造成1死8傷。台中地檢署檢察官胡宗鳴下午3時許到場勘查，現場聽取台中市副市長黃國榮及第四警分局長李建興說明。