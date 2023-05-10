華航今(10)日公告112年第一季財報，合併營業收入達426.92億元，年增14.66％，季增9.64％，合併營業淨利18.26億元，合併稅後淨利13.97億元，歸屬母公司淨利13.06億元，每股盈餘 (EPS) 0.22元。航空客運市場自去年逐步回溫，第一季受惠於農曆春節、寒假等連續假期，旅運需求顯著增強，華航加速增班力道，載客班次較去年同期大幅成長，拉升整體客運收入較去年同期增幅1024％；航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，致使第一季貨運收入較去年同期減少。

華航依據現行貨運策略及運能需求，考量客運復甦增加之腹艙酬載運，持續檢視貨機機隊營運規模，加速航機汰舊換新。今日董事會決議出售 5 架747-400F貨機，完成交機後，將以13架747-400F 貨機營運，發揮裝載空間較大、可滿足大型貨物運送需求的優勢，加計今年底777F貨機機隊將達7架 ，新機節油效益顯著，強化整體營運效率及獲利能力。

華航集團4月份合併營業收入為151.78億元，也繳出雙增佳績，較前月增幅0.91％，較去年同期增加29.38億元，增幅24.00％。其中，客運收入94.20億元，較前月增加11.38％，較去年同期增加86.26億元，增幅1086.40％，主因為適逢連續假期，旅遊市場需求強勁，致使客運營收、整體合併營收為2022年以來最高。

華航4月份客運收入創疫後新高，華航全線增班策略奏效，滿足因清明連假增加的旅客人次，東北亞旅運需求持續暢旺，而大洋洲、東南亞旅客人次也顯著增加，為客運收入成⾧幅度前兩大區域，拉升整體客運收入；後續隨5月連假觀光旅運商機，第二季客運有望穩步上揚。華航北美航線桃園－洛杉磯目前每周飛航10班，搭配獨家航點桃園－安大略航線每日1班，總計大洛杉磯地區每日最多達3個班次；舊金山五月起已增為每周9班；紐約航線六月起增為每周4班服務。歐洲布局包括六月下旬倫敦增為每周5班，七月開航布拉格，成為台灣唯一由台灣直飛捷克的航空公司，致力提升整體產品的多樣性與競爭力，爭取長程航線更高市占率。

華航4月貨運收入為48.72億元，近期航空貨運量價走勢已有逐漸趨穩現象，惟4月受到歐美復活節、泰國潑水節等各地連續假期影響出貨，加上庫存去化速度緩慢、通貨膨脹持續，以致整體空運市場需求仍處保守氛圍。華航第6架777F貨機已於昨日交機抵台，以新機優勢挹注貨運運能，在航班調度及艙位管控將更趨靈活及彈性，華航將持續增加貨量、爭取空運急單及加包機商機，以提升整體貨運營收為目標。