台中捷運樂豐公園站10日驚傳工安意外，吊臂疑因施工不當砸向正在行駛的捷運，導致車廂玻璃毀損，造成1人死亡、8人受傷，死者身份為靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她恰好是民進黨立委蔡培慧過去的摯友兼戰友，蔡培慧稍早在臉書發聲，稱一切太不合理了，工安事件卻讓無辜的人失去生命，「多希望只是一場夢」。

蔡培慧指出，淑雅是她的好友、摯友兼戰友，20幾年前兩人擔任國會助理，一起參與讀書會，探討議題政策法律；與林在校園漫步討論台灣意識、人權議題；當農陣觸及許多議題法律層面，也有林的專業知識。甚至她在就學、就業、社會運動及從政過程，快撐不下去，林也替她理性解析，穩住陣腳。

蔡培慧說，這些年，兩人的工作變忙碰面的機會變少，怎麼也想不到是如此突兀的訊息。下午4點接到電話，問她認不認識淑雅，自己多希望是假消息，多希望只是一場夢，「我不能接受，我也不願也不想接受」。