財政部指出，4月單月沒有任何稅目創新高，至於前四月創新高的包括總稅收、關稅、綜所稅、贈與稅和營業稅。其中前四月關稅為461億元、綜所稅為369億元、贈與稅11.71億元、營業稅1,752億元。

累計前四月稅收實徵淨額占累計分配預算數110.4％，占全年預算數20.1％。前四月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100％者有贈與稅、遺產稅、營業稅、綜所稅、貨物稅、牌照稅、關稅及證交稅。

低於100％者有菸酒稅、營所稅、契稅及土增稅。

至於全民普發6,000元對稅收的挹注效果，財政部表示，4月稅收還沒有反映這個部分，依國發會先前計算，普發現金可提高今年經濟成長率0.3個百分點，這是扣除儲蓄和替代消費後的額外的消費。

財政部指出，這部分消費如果反映在稅收，應該是營業稅、稅樂稅、關稅和菸酒稅等與消費較有關的稅目，至於稅收可因而增加多少，和民眾消費及相對應的稅目有關，範圍很廣，不容易估計。