客戶延遲拉貨 中美晶、環球晶4月營收降溫 19:192023/05/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到客戶延遲拉貨影響，中美晶、環球晶4月營收降溫。中美晶4月合併營收為64.4億元，年增率5.5％，中美晶旗下的半導體子公司環球晶亦公告營收，4月合併營收為56.3億元，年增率7.15％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合客戶拉貨動能，環球晶圓每個季度的首月出貨金額通常較低，出貨量集中於每季的季底，4月的金額波動與以往模式一致。展望第二季，由於總體經濟前景未明，部分產品的需求能見度較低，少數客戶希望能將第二季的貨稍微延緩一兩個月出貨，環球晶圓積極與客戶協商中。 #環球晶 #中美晶 #年增率 #延遲 #拉貨 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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