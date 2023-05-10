配合客戶拉貨動能，環球晶圓每個季度的首月出貨金額通常較低，出貨量集中於每季的季底，4月的金額波動與以往模式一致。展望第二季，由於總體經濟前景未明，部分產品的需求能見度較低，少數客戶希望能將第二季的貨稍微延緩一兩個月出貨，環球晶圓積極與客戶協商中。