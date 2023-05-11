正在讀碩士的90後女生竟然是黑道老大！大陸安徽合肥，一名90後長相斯文的女黑幫老大，犯下綁架未成年人、非法討債、套路貸（類似地下錢莊）等罪行，並禍害高達40個家庭，在近日終於正式獲刑25年。不過她在2019年落網時，竟然還在讀碩士，且當時正在寫畢業論文呢！

據《百度》援引《中華網》的報導，2019年6月，安徽市一所大學中，學生們正在聚精會神地聽講台上的金融學老師講課。突然，一群穿著員警制服的人衝了進來，吼道：「你們誰是楊春燕，請出來配合我們調查。」

正在讀碩士、寫畢業論文的90後女生竟然是黑道老大！（圖／翻攝自《中華網》）

台下的學生不明所以，以為是課堂上的惡作劇而已。直到員警吼道：「犯罪嫌疑人楊春燕，現以涉嫌非法放貸等罪名逮捕，請你配合調查。」他們才意識到事情大條了，並看向角落中一名帶著眼鏡的女學生。

根據以往的經驗和警匪片劇情來看，但凡做黑幫老大的人，都是沒什麼文化、只會耍狠的兇神惡煞。

但那名看起來柔弱的女學生，竟然是安徽當地最大的黑社會頭目之一，尤其是暴力討債的手段，更是令人髮指。當下女子眼中含淚，似乎早就知道有這天，因此沒有做出任何抵抗，安靜地被民警帶走。

都說相由心生，可是從影片畫面來看，這位90後女子戴黑框眼鏡、黑髮，面相和藹、平易近人、打扮斯文，完全看不出一點兇神惡煞的樣子，沒想到看起來如此柔弱的90後女子，竟然是個手段兇殘、前科累累的女老大。

報導指出，更奇葩的是，這個老大竟然還有文化，還是個學霸，都在考研究所了，被抓時還正在寫畢業論文呢，「真的是流氓不可怕，就怕流氓有文化！」

如果不是警方及時出手、逮捕歸案，該90後女老大真的研究生畢了業，能力更強之後，不知道是否會做出更天理難容、喪盡天良的壞事。不過，女老大最終還是逃不過警方的查緝，她將在監獄裡用25年的時間來反省自己的人生。

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