根據報導，納德拉在內部郵件裡指出暫停加薪與減少獎金的原因：「去年，我們根據市況與公司表現進行重大薪酬投資，將全球績效獎金預算增加近一倍。但今年經濟環境在許多方面都有很大的不同。」

今年1月，微軟宣布裁員1萬名員工，加入科技業裁撤人力行列，顯示整個科技業面臨經濟動蕩與成長放緩的嚴峻挑戰。