經濟環境艱困 微軟今年暫停員工加薪 07:362023/05/11 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒Insider10日引用微軟執行長納德拉（Satya Nadella）的內部郵件報導，科技巨擘微軟今年不會為全職員工加薪，同時也將削減獎金與股票獎勵預算。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據報導，納德拉在內部郵件裡指出暫停加薪與減少獎金的原因：「去年，我們根據市況與公司表現進行重大薪酬投資，將全球績效獎金預算增加近一倍。但今年經濟環境在許多方面都有很大的不同。」 今年1月，微軟宣布裁員1萬名員工，加入科技業裁撤人力行列，顯示整個科技業面臨經濟動蕩與成長放緩的嚴峻挑戰。 #全球 #微軟 #經濟環境 #暫停 #納德拉 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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