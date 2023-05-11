周三收盤，道瓊指數跌30.48點或0.09%，收33,531.33點。標普500指數漲18.47點或0.45%，收4,137.64點。那斯達克指數漲126.89點或1.04%，收12,306.44點。費城半導體指數漲29.67點或1.00%，收2,997.51點。

標普500指數11大類股漲跌互見，對利率走向敏感的通訊服務類股漲1.69%和科技股漲1.22%，表現最佳。受原油價格下跌拖累，能源股跌1.15%，表現最疲弱。

Alphabet大漲4.10%，給那斯達克指數帶來最大的提振。該公司為其核心搜尋產品推出更多AI功能，以應對來自微軟的競爭。

其他科技巨頭蘋果和微軟也分別上漲1.04%和1.73%。

美國勞工部公布4月消費者物價指數（CPI）年漲4.9%，低於市場預期的年漲5%，讓投資人更加看好聯準會的升息周期即將結束。不過，4月CPI月漲0.4%，高於3月份的月漲0.1%。

聯邦基金期貨市場普遍押注聯準會在6月會議上暫停升息，並預期再次升息的機率不到5%。

周二美國府會兩黨領袖在白宮開會後出現了一些可能達成妥協的餘地，這場有關於提高聯邦政府31.4兆美元債務上限的談判在周三進入新階段。

白宮發布聲明表示，在通膨方面已經取得進展，但美國可能倒債是當前經濟的最大威脅。

周三美國交易所成交量總計為110.4億股，過去20日均量為107億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.32：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為1.40：1。

標普500指數有18檔成分股創下52周新高、11檔創新低。那斯達克指數有86檔創新高、152檔創新低。