高雄三民區長明街今日上午發生父親刺兒子意外！54歲許姓男子上午8時26分許下班回家，發現82歲父親將車停在住家外面，擋住出入口，許男口頭方式勸導父親將車停好，疑似雙方有口角，隨即父親情緒失控，持水果長刀刺向許男，導致許男左大腿遭刺傷，警方獲報到場，協助許男送醫，所幸無大礙，詳細的事發原因，仍待進一步調查釐清。

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