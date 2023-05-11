停車起口角！ 父失控拿水果刀刺兒子 左大腿受傷送醫 10:012023/05/11 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄三民區長明街發生父持刀刺兒子意外，轄區派出所獲報到場處理，兒子左大腿有刺傷，所幸送醫無大礙。（崔正綱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區長明街今日上午發生父親刺兒子意外！54歲許姓男子上午8時26分許下班回家，發現82歲父親將車停在住家外面，擋住出入口，許男口頭方式勸導父親將車停好，疑似雙方有口角，隨即父親情緒失控，持水果長刀刺向許男，導致許男左大腿遭刺傷，警方獲報到場，協助許男送醫，所幸無大礙，詳細的事發原因，仍待進一步調查釐清。 ★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。 ★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。 #高雄三民區 #水果刀 #停車 #父子 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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