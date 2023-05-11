●美國勞工統計局公布，4月消費者物價指數（CPI）年漲4.9%，較3月份的年漲5%放緩，創下2021年4月後新低，並低於市場預估的年漲5%。與上月相比，4月CPI月漲0.4%，較3月份的月漲0.1%加速，符合市場預期。排除食品與能源價格的核心CPI年漲5.5%、月漲0.4%，符合預期。占整體CPI約三分之一的住屋價格月漲0.4%，創下1年來最小漲幅，扣除住屋的核心服務CPI年漲幅放緩至5%，而月漲幅為0.1%，創下9個月來新低。機票、酒店住宿和新車價格均下跌，超市雜貨價格連跌兩個月，但能源價格上漲0.6%。

●美國債限談判僵局尚未化解，出現技術性違約的風險升高，1年期債券的「信用違約互換交易」（CDS）點差在周三升至166個基點，逼近歷史高點，超過了2011年及2013年債限危機時的水準，也比希臘、巴西和墨西哥這些信評遠遜於美國的國家高出數倍。

●美國財政部公布，4月財政盈餘1760億美元，較去年同期創下歷史新高的盈餘3080億美元大減43%。4月稅收6390億美元，創下歷史次高記錄，僅次於2022年4月的8640億美元，但也意味著稅收年減26%。4月財政支出年減17%，為4620億美元，經日曆調整後，實際支出年減9%。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加295.1萬桶，市場預期為減少91.7萬桶。上周汽油庫存減少316.8萬桶，超出市場預期的減少123.3萬桶。餾分油庫存減少417萬桶，超出市場預期的減少80.8萬桶。原油進口量增加101.8萬桶/日，煉廠產能利用率升高0.3個百分點。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數勁揚6.3%，扭轉前一周的下跌1.2%。30年期固定抵押貸款利率為6.48%，低於前一周的6.5%。

●周三美元指數幾近持平，尾盤小升0.1%，報101.48，盤中最低跌至101.21。雖然數據顯示4月年通膨率放緩的速度略超出市場預期，但操盤手認為美國貨幣政策前景仍不明朗。

●在通膨數據發布後，美國10年期指標公債殖利率一度跌9.1個基點，報3.431%。對利率更敏感的2年期債息大跌15個基點，報3.874%。

●周三國際油價結束連漲3天的升勢，紐約期油收跌1.15美元或1.56%，報每桶72.56美元。倫敦布蘭特期油收跌1.03美元或1.33%，報每桶76.41美元。市場認為數據顯示聯準會可能進一步升息，而美國原油庫存意外增加、原油進口減少，以及中國4月出口增長放緩等因素加劇對全球石油需求的擔憂。