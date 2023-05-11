新北市長侯友宜表示，中華民國每個國民及每個官員都有責任，在國際局勢困難下，能夠跟國際友人深化關係，創造更多對話，這是大家該努力攜手共進的。（葉德正攝）

新北市長侯友宜是國民黨徵召總統的熱門人選，未來動向各界關注，昨在議場被追問有無訪美計畫，侯回應「沒有」，媒體於他今在議會總質詢備詢前追問，「未來會訪美嗎？」侯表示，中華民國每個國民及每個官員都有責任，在國際局勢困難下，能夠跟國際友人深化關係，創造更多對話，這是大家該努力攜手共進的。