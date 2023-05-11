有縱火前科的男子梁銘鐘2005年與簡女相識，因不滿簡女父母反對交往，縱火報復致簡女父母、弟弟女友命喪火窟。簡女11日淚訴，推估梁男即將可以申請假釋，憂梁男未來再做出惡魔行徑甚至加以報復。國民黨台北市議員應曉薇喊話法務部，判處無期徒刑就不要再讓受刑人獲准假釋，以保護受害者家屬。

梁銘鐘於1996年曾有縱火前科，被判刑1年10個月定讞，又獲緩刑4年。2005年與簡女結識，因不滿簡女父母反對交往，至簡女家潑灑汽油，導致簡女父母、弟弟女友葬身火窟，梁銘鐘因此遭判無期徒刑。

簡女在應曉薇陪同下啜泣指出，2005年透過朋友認識可怕的梁男，相識3個月、被迫交往1週，父母為保護她而反對2人交往，「魔鬼」竟然縱火導致爸媽和弟弟女友葬身火海，她過著生不如死的生活，充滿愧疚直到今日，每天只能以淚洗面，想到可怕的魔鬼每天都不敢出門，得到嚴重的恐慌症和憂鬱症。

簡女蜷縮在椅子上，雙手不斷發抖。她哭訴，推算梁男近日可以開始申請假釋，因此這段期間更加擔心，不知道梁男多久會離開監獄，害怕梁男未來又會做出可怕的事甚至報復，「日子都不知道怎麼過，只能一直吃藥。」

簡女質疑，縱火惡魔是累犯，從來不認錯，卻只判無期徒刑而非死刑，法律無法幫忙報仇，每天都擔憂梁何時假釋、會不會再來騷擾或縱火，想到爸媽和弟弟女友無辜受害、痛苦哀嚎的場景，如果梁男可以假釋還有天理嗎？國家對殺人犯這麼好，家屬作何感受，希望法務部可以聽見家屬聲音，判處無期徒刑就不要再讓受刑人獲准假釋。

長期輔導受刑人的應曉薇說，簡女和弟弟每逢重要節日都會無比思念家人，尤其在母親節即將到來，思念更是加倍。對於微罪應該給予機會、協助成功更生，但對不知道懺悔的魔鬼一定要嚴刑峻法。

應曉薇呼籲法務部，2019至2023年判處死刑0人，無期徒刑則是2021年25人、2022年14人。台灣目前已經沒有實際執行死刑，但對於無期徒刑一定要確實執行，以保護被害人。