台中捷運昨發生重大公安意外，造成1死8傷，死者確定為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅，而她也是南投縣立委蔡培慧的摯友，蔡培慧今受訪表示，仍無法接受這樣的事實，而中捷的意外，這是人禍，必須要有人負起責任，雖然這是無人駕駛的列車，但列車停駛時候砸下來，要去調查中控中心為何沒人做出反應，這件事情要徹查。

蔡培慧哽咽表示，林淑雅是她的好朋友，林在很多議題都很投入，她面對這樣的痛苦，一定也希望再也不要有這樣的痛苦去傷害其他人，這個工安意外奪取她的生命，這太不合理，這件事情必須徹查。

蔡培慧指出，她跟淑雅是在立法院認識，分別擔任不同委員助理，會組讀書會，後來淑雅去當法官助理，兩人也剛好一起在台大念博士班，念書會有些空檔，就會一邊討論人權議題等。

蔡培慧說，淑雅比她更理性，不會有太多太情緒化的反應，會有條理分析，後來淑雅也協助原住民議題或人權議題等，都是秉於法律基礎和人權保障，沒辦法相信，怎麼會有這樣意外發生。

她強調，這件事情反省的應該是我們，讓搭捷運的人遇到這樣災難，淑雅是行菩薩道，有她的理性，但這件事應該要徹查清楚，中捷整個機制，包含公安建設公司的吊臂，有沒有防護設施，這都要追查。