截至上午約10點45分時，近1,800檔上市櫃公司中，有近60點上市股、約50檔上櫃股，股價跌幅在5％以上，即超過半根跌停，其中有10多檔摜殺至跌停，股價重挫股多屬於4月營收大幅衰退（月減或年減）、第一季財報銳減等基本面表現不佳的個股，如今在財報照妖下，股價被打現形，另也有不少個股股價今年來大漲，但財報表現未如預期，也在今天重挫。

慧智今天早盤股價亮燈跌停一直未打開，今年第一季每股稅後盈餘（EPS）僅有0.2元，較去年第四季0.94元大幅衰退；十銓第一季EPS負0.54元，去年第四季為0.88元，股價殺至跌停；南光第一季EPS為0.93元，遜於去年第四季的1.6元，今天股價也跌停。

雙美股價從4月中起飆漲，股價在一個月內飆漲一倍，第一季EPS公布僅有2.35元，僅比去年第四季的2.29元略高，去年獲利擬配發9.5元現金股利，換算現金殖利率只有3％多，引發多殺多，股價開盤直接跳空跌停，中間一度打開，但賣壓沈重，跌停再鎖住。