每年母親節前夕，台中市政府警察局表揚模範母親，彰顯母愛偉大，蔡明珠女士的丈夫從事警職，2人培育2名兒子從事警察工作，維護治安，對社會奉獻良多，警局副局長鄧學鑫表揚蔡明珠為年度警察模範母親當選人，感謝警察同仁盡忠職守，警察的母親對家中辛勤付出，是家庭的堅實力量。

一年一度母親節將屆，台中市政府警察局表揚112年警察模範母親，由副局長鄧學鑫於周報會議中致贈紀念獎座及禮券予警察模範母親蔡明珠女士，從年輕時就全心奉獻於家庭，其子女們都十分爭氣，各個在警界都能忠於職守，為國家社會奉獻心力。

警察局指出，蔡明珠女士出生於嘉義縣義竹鄉，婚後與丈夫育有2子，丈夫從事警職，蔡心懷警眷的堅韌意志，尤重子女教育，秉持謹慎嚴格的標準，以身作則、親力親為，培育子女用心良多，目前長子張竣凱任職市警第一分局督察組警務員、次子任職高雄市政府警察局捷運警察隊分隊長，對警界貢獻良多。

蔡明珠女士另擔任高雄市立小港國小環保志工、慈濟志工，協助清掃整理環境、服務鄉里，關懷周遭高齡朋友，蔡女士長期關懷社會、熱心公益，孝親睦鄰，深得鄰里讚許；副局長鄧學鑫說，蔡女士養育出優秀的警察同仁，今年獲選警察模範母親，誠屬實至名歸。

鄧學鑫表示，警察工作危險性較高，員警常年為了維護大台中的治安投注心力，警察的母親往往成為安定家庭的堅實力量，除囑咐警察同仁執勤時注意自身安全，並問候家中辛苦的媽媽及太太，常打電話向家人報聲平安。