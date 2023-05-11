台南市北區成功路與忠義路口8日上午發生車禍命案，3歲余姓女童當場喪命，民眾放在安全島上的悼念鮮花、玩具長達10公尺，余父10日晚間公開聲明感謝民眾關心，呼籲路口危險，別再前往放花，把資源更需要幫助的人。

余姓女童8日與母親牽手過馬路，竟遭杜姓女孕婦駕駛的小客車左轉輾斃，影片曝光引發社會譁然，除了事發路口安全島被放滿民眾悼念的鮮花、玩具，還有網友討論痛斥「行人地獄」，質疑孕婦並非被A柱擋到死角，猜測是開車滑手機才導致死亡車禍。

余父10日發出聲明，認為民眾放在安全島上的悼念物品常被風吹落到路面，反增加該處路口的行車危險，余家人已在靈堂上將社會的關心轉達給愛女，呼籲民眾勿再前往肇事路口放置鮮花、玩具，將資源轉給更需要幫助的人。

受傷的余妻還在加護病房，11日準備動手術開刀，相關病情余男表示還要跟醫生討論。肇事的杜姓孕婦10日傍晚有致電與余家聯繫，杜女表示還在住院，承諾一定會到靈堂上香致意。

事過3日，余父情緒較為恢復，相信雙方都不願意看見事情至此地步，不想設想對方是怎樣的人，但對方肚子內還有小孩，他強調孩子是無辜的，杜女必須承擔犯錯的責任，呼籲網友理性勿有過激言論，相信女兒也不希望看到大家為此招惹官司或麻煩。

針對民眾對杜女肇事的質疑，警方回應，依照肇事影片畫面初步判斷，杜女汽車在路口時，應是抓對向機車通過後的空擋趕緊左轉，才會加速，目前並未查知駕駛因看手機導致車禍發生情形，詳細肇事原因仍待事後釐清。