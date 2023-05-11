國民黨主席朱立倫今表示17日會徵召最強總統參選人，新北市議員戴瑋姍今在議場詢問侯對此事看法，侯友宜表示「我是新北市長」，沒有所謂如果，大家一起努力為新北做更多事。

戴瑋姍說，希望知道接下來市長代理人是誰，會請假還是辭職？侯友宜回應，把事情做好。