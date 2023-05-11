洗刷「行人地獄」臭名，全台「路口大執法」專案5月1日登場，花蓮警分局統計，花蓮市區首周實施4大執法項目，共取締111件，其中又以「人行道違規停車與違規臨時停車」最多。

台灣交通事故死傷居高不下，更被外媒評論為「行人地獄」，內政部警政署宣布5月1日起，全國同步實施「路口大執法」，各區員警針對轄內易肇事及人車流量大的路口，加強4大執法重點項目，包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」。

全台「路口大執法」專案5月1日登場，花蓮警分局首周實施4大執法項目，共取締111件，其中以「人行道違規停車與違規臨時停車」最多。（花蓮警分局提供／羅藝琳花蓮傳真）

花蓮警分局轄內主要以中山路、中正路、中華路、林森路等路口人車較多，且主要在上下班、上學放學尖峰時段。據統計，「路口大執法」實施第1周4大執法重點項目共取締111件，其中又以「人行道違規停車與違規臨時停車」的取締件數最多。

花蓮警分局長陳文彬表示，行人長期是交通工作最脆弱的一塊，若發生事故都非常嚴重，提醒汽、機車駕駛，行經有行人穿越道的路口務必減速慢行，如有行人通過，一定要禮讓先行。

行人穿越道路時，務必依規定行走行人穿越道，遵守行人號誌通行，隨時注意左右來車，切勿低頭使用行動裝置或聊天嬉戲而疏忽往來車輛。

此外，警方也呼籲民眾，交通部日前完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正，自3月31日起，大小型車在行人穿越道不暫停讓行人先通過，最高可處3600元罰鍰。