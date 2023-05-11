現為民眾黨不分區立委的陳琬惠，去年選舉時是民眾黨宜蘭縣長候選人，陳琬惠曾以「打破金權政治，再現宜蘭藍天」為題舉行記者會，國民黨候選人林姿妙認為陳違反選罷法提告，宜蘭地檢署偵結後作不起訴處分。

去年8月間，陳琬惠舉行記者會，就縣府執行違章建築取締案、辦理河川疏濬土石採取及販售案涉有包庇及圖利情形，赴監察院提出檢舉，並指縣府為業者修法開後門、涉嫌圖利等。

林姿妙陣營認為，陳琬惠以此散布謠言或傳播不實之事，使不特定的民眾接收到不實訊息，除了損害林姿妙的名譽，還影響到選民的正確判斷，足以對選情產生不利的影響，破壞民主選舉的公正性，因此認為陳琬惠涉犯選罷法第104條散布謠言或傳播不實事項罪嫌，及刑法第310條第2項加重誹謗罪嫌。

陳琬惠遭告加重誹謗罪嫌部分，屬告訴乃論之罪，林姿妙已具狀撤告；違反選罷法部分，檢方認為，「散布謠言或傳播不實」之事，應為散布、傳播虛構具體事實為構成要件。

檢方雖然未傳喚陳琬惠到庭，但檢視林姿妙所提供的各家媒體報導資料，陳在記者會中有提出相關照片資料佐證其說法，並非虛構事實，認為犯罪嫌疑不足，作不起訴處分。