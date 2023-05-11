嘉義市議員黃思婷報名參選參選國民黨內立委。（廖素慧攝）

2024嘉義市立委選舉，國民黨將採「內參式」民調來「徵召」強棒參選，自信「超級黑馬」的嘉義市政府建設處長田長沛已搶先完成報名，市議員黃思婷今天也報名了，嘉義市黨部主委蔡明顯表示，參加民調者須繳交「協議同意書」，今天下午4點截止。

蔡明顯表示，嘉義市是艱困選區，黨中央決定用「內參式」全民調來推出最強人選，有意願參加者今天下午4時以前繳交「協議同意書」、民調作業費30萬元，協議同意書主要是參加民調的規範公約。

蔡明顯表示，中央會擇期做民調，不事先公開民調期日，執行民調當天上午會通知參加者派觀察員現場觀察民調作業，民調結果供內部參考，不對外公布。

田長沛表示，他已於10日到嘉義市黨部繳交提名作業協調同意書及民調作業費，是第1位完成程序的參選人，展現自己旺盛企圖心，力求爭取黨內出線，以期挑戰尋求連任的現任民進黨籍立委王美惠。

田長沛指出，他已簽署黨內參選同志公約，深切期待這是一場不打負面選戰的君子之爭，在獲得黨提名前可以各自表現爭取市民認同，同時承諾不管最後由誰出線，都會謹守黨內規則，全力支持黨所提名的立委參選人。

黃思婷則表示，她已簽署黨內參選同志公約，完成報名，希望「內參式」民調是公平競爭的方式，黨內要和諧，就應有公平的參賽規則。