此外，因油價回升，加上庫存去化，遠東區PVC、PE報價持穩走堅；台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）營運有撐。不過，PS因低迷景氣無法抵消新產能，報價重挫95美元；EVA也因買氣趨緩，下挫30美元，每噸1,635美元；ABS、PP連袂下跌20美元。

台化台灣SM年產132萬噸，台苯、國喬台灣SM年產均37萬噸；國喬另對大陸鎮江奇美、漳州奇美持股皆約三成。

廠商表示，大陸4月在庫存依然較高背景下，因生產利潤不佳，PVC上游工廠開始通過供給端的收縮來對沖需求負面影響。在此前提，春季檢修作為主要調節方式；相較於往年，今年春季檢修時間不僅提前，力度也較之前有所加大。大陸電石法PVC裝置總體開工水平低於往年，集中檢修導致的開工負荷低點也較早出現。

不過，今年PVC市場需求遭遇寒冬，回暖週期大幅拉長。目前PVC整體開工負荷率76.13％，5月仍有一些檢修計劃，但庫存有待去化，預計短期仍低位整理為主。

此外，大陸PE裝置燕山石化LDPE停車，開工負荷維持91％；上海石化LDPE計劃停車，預計PE開工負荷小幅下降。PE主流價格穩定，線性現貨市場價格重心略下移。

PP開工率小幅反彈，目前在85％，檢修比例在15％。隨著國外供應增加，PP進口壓力也逐漸增大。