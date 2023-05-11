國會助理過馬路「警車不禮讓」，立委得知真相喊：辛苦了。

立法委員王婉諭的國會助理日前過馬路時，一旁要右轉的警車，疑似沒禮讓行人通行。由於近期警政署正在路口交通大執法，王婉諭辦公室認為警方可能未禮讓行人觸法，發文給警政署要求釐清。而警方調查後向立委表示，當時是因員警連續接獲2起報案趕赴處理，王婉諭辦公室得知後，表示理解員警執勤辛勞，並無苛責之意，但也希望提醒員警執勤時能兼顧行人安全，共同維護交通安全環境。

立委王婉諭辦公室發文了解本案。（翻攝畫面）

王婉諭辦公室發文給警政署指出，其國會助理8日下午1時許，途經天津街、市民大道口，綠燈要過馬路時，一旁的警車僅在轉彎處行穿線前，稍作暫停看一下路口狀況即續開，未先禮讓行人通行，而當時警車副駕駛座上還有一名員警。

因去年底外媒報導台灣交通亂象，形容台灣是「行人地獄」，交通部為此修法、警政署也加強取締，王婉諭辦公室認為警車可能已觸法，發文給警政署要求調閱監視器等畫面釐清，了解警車未禮讓行人的原因。

王婉諭辦公室指稱的警車，是北市警中山分局的巡邏車，中山分局交通組長王均回應指出，當時是因員警連續接獲2起報案趕赴處理，王婉諭辦公室得知後，表示理解員警執勤辛勞，並無苛責之意，但也希望提醒員警執勤時能兼顧行人安全，共同維護交通安全環境。

豈料，王婉諭辦公室發文給警政署的內容，昨在警察相關網路社群流傳，引發網友論戰。而中山分局在底下留言回應，委員辦公室得知真相後，知道員警辛苦，並未苛責，但也提醒執勤要兼顧安全。